Olam Agri acquisita da una holding saudita
Commissione UE approva il controllo esclusivo alla luce del regolamento sulla concorrenza
La Commissione Europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Olam Agri Holdings Limited (Singapore) da parte di Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Arabia Saudita).
L'operazione riguarda principalmente il commercio e la trasformazione di prodotti agricoli.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato l'impatto limitato sulla struttura del mercato. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di riesame delle concentrazioni.
