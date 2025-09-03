Do you want to access to this and other private contents?
Auricchio-Granterre: accordo per mercato iberico
Entrambe le aziende fanno ingresso in Hispano Italiana, importatore del Made Italy
Gennaro Auricchio e Gruppo GranTerre, tramite la controllata Caseifici Granterre, hanno siglato un accordo che prevede l’ingresso al 40% del Gruppo modenese nelle quote della Società spagnola Hispano Italiana de Charcuteria, con Auricchio al 60%. Alla guida di Hispano, rinomato importatore e distributore delle eccellenze alimentari made in Italy in Spagna, è stato designato Costantino Petroccia, già...
