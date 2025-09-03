Inflazione area Euro: agosto stabile a 2,1%

L'inflazione annuale dell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 2,1% nell'agosto 2025, in aumento rispetto al 2% di luglio. Lo ha specificato la stima flash di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea.

Se si considerano le principali componenti dell'inflazione dell'area dell'euro, si prevede che il tasso annuo più elevato ad agosto sarà quello dei prodotti alimentari, alcolici e tabacco (3,2%, rispetto al 3,3% di luglio), seguito dai servizi (3,1%, rispetto al 3,2% di luglio), dai beni industriali non energetici (0,8%, stabile rispetto a luglio) e dall'energia (-1,9%, rispetto al -2,4% di luglio).

Per quanto riguarda l'Italia, la stima di pil da parte di Eurostat è dell'1,7% ad agosto stabile rispetto a luglio.