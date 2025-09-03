Kfc: cinquina del mese
La catena sale a quota 132 insegne in Italia e crea 130 nuovi posti di lavoro in cinque regioni
Agosto caldo per Kfc. La catena americana del pollo fritto ha effettuato cinque inaugurazioni nello stesso mese in altrettante località d'Italia, molto distanti tra loro. Si è iniziato il 1° agosto a Gravellona Toce (VB), presso il centro commerciale "Le Isole". Grazie a questa apertura, Kfc ha dato lavoro 20 persone. Il ristorante è gestito in franchising dalla società Santa Barbara Srl, a cui fanno capo altri 2 ristoranti in Piemonte. Il locale si trova nell food court del mall, è dotato di una sala da 165 metri quadri, di cui 35 di sala interna con 16 posti a sedere, a cui si aggiungono quelli della food court del centro commerciale.
Il 5 agosto è stata la volta di Catanzaro, dove Kfc ha inaugurato al centro commerciale “Le Fontane”, in viale Emilia 61. Le assunzioni per questa struttura sono state 35 persone. Il ristorante è gestito in franchising dalla società T-Fried Chicken, a cui fa capo un altro locale in Calabria. Il locale si trova nella food court del mall, è dotato di una sala da 458 metri quadri con 116 posti a sedere e di un dehors da 176 metri quadri.
A Roma, nella periferia Sud, a pochi km dal litorale, l'11 agosto, è stato inaugurato un locale Kfc a via Ermanno Wolf Ferrari 350, contestualmente all'assunzione di 20 persone. Il ristorante è gestito in franchising dalla società AG Fast Food ed è è dotato di una sala da 200 metri quadri con 40 posti a sedere e di un dehors da 150 posti a sedere.
Di seguito, il 20 agosto, taglio del nastro anche a Trapani, in via Avvocato Giuseppe Palmeri 5. Questo ristorante ha assunto 20 persone ed è gestito in franchising dalla società Compo Sud, a cui fanno capo altri 4 ristoranti in Sicilia. Il locale Kfc trapanese si trova nella vivacissima zona del porto, a un passo dalle spiagge e dal centro storico, ed è dotato di una sala con 14 posti a sedere e di un grande dehors da 66 posti.
Infine, il 28 agosto, Kfc ha inaugurato a Grosseto, presso il centro commerciale “Maremà”, via Ecuador, dove ha assunto 30 persone. Il ristorante è gestito in franchising dalla società Red Bucket Srl, a cui fanno capo altri due ristoranti tra Toscana e Umbria. Il locale, situato al piano terra del mall ma con ingresso indipendente e accessibile a tutti, è dotato di una sala da 345 metri quadri con 88 posti a sedere e di un dehor da 50 metri quadri con altri 32 posti.
