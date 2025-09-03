Kfc: cinquina del mese

Agosto caldo per Kfc. La catena americana del pollo fritto ha effettuato cinque inaugurazioni nello stesso mese in altrettante località d'Italia, molto distanti tra loro. Si è iniziato il 1° agosto a Gravellona Toce (VB), presso il centro commerciale "Le Isole". Grazie a questa apertura, Kfc ha dato lavoro 20 persone. Il ristorante è gestito in franchising dalla società Santa Barbara Srl, a cui fanno capo altri 2 ristoranti in Piemonte. Il locale si trova nell food court del mall, è dotato di una sala da 165 metri quadri, di cui 35 di sala interna con 16 posti a sedere, a cui si aggiungono quelli della food court del centro commerciale.

Il 5 agosto è stata la volta di Catanzaro, dove Kfc ha inaugurato al centro commerciale “Le Fontane”, in viale Emilia 61. Le assunzioni per questa struttura sono state 35 persone. Il ristorante è gestito in franchising dalla società T-Fried Chicken, a cui fa capo un altro locale in Calabria. Il locale si trova nella food court del mall, è dotato di una sala da 458 metri quadri con 116 posti a sedere e di un dehors da 176 metri quadri.

A Roma, nella periferia Sud, a pochi km dal litorale, l'11 agosto, è stato inaugurato un locale Kfc a via Ermanno Wolf Ferrari 350, contestualmente all'assunzione di 20 persone. Il ristorante è gestito in franchising dalla società AG Fast Food ed è è dotato di una sala da 200 metri quadri con 40 posti a sedere e di un dehors da 150 posti a sedere.

Di seguito, il 20 agosto, taglio del nastro anche a Trapani, in via Avvocato Giuseppe Palmeri 5. Questo ristorante ha assunto 20 persone ed è gestito in franchising dalla società Compo Sud, a cui fanno capo altri 4 ristoranti in Sicilia. Il locale Kfc trapanese si trova nella vivacissima zona del porto, a un passo dalle spiagge e dal centro storico, ed è dotato di una sala con 14 posti a sedere e di un grande dehors da 66 posti.

Infine, il 28 agosto, Kfc ha inaugurato a Grosseto, presso il centro commerciale “Maremà”, via Ecuador, dove ha assunto 30 persone. Il ristorante è gestito in franchising dalla società Red Bucket Srl, a cui fanno capo altri due ristoranti tra Toscana e Umbria. Il locale, situato al piano terra del mall ma con ingresso indipendente e accessibile a tutti, è dotato di una sala da 345 metri quadri con 88 posti a sedere e di un dehor da 50 metri quadri con altri 32 posti.