Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Carta uso suolo: road show formativo di Agea
Al via domani il progetto itinerante che coinvolge 11 organismi pagatori interessati
Parte domani, 4 settembre, da Ancona, il progetto di formazione itinerante su tutto il territorio nazionale organizzato da Agea: 6 le città coinvolte – Ancona, Torino, Cagliari, Catania, Verona e Roma –, 11 gli organismi pagatori interessati – Agrea (Emilia-Romagna), Arcea (Calabria), Argea (Sardegna), Artea (Toscana), Avepa (Veneto), Arpea (Piemonte), Opr Fvg (Friuli-Venezia Giulia), OP Lombardia, Appag...
lml - 53302
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency