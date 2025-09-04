Do you want to access to this and other private contents?
Nomad Foods: cresce vendita prodotti Healthier Meal Choice
Gruppo proprietario di Findus pubblica Report Sostenibilità 2024
Nomad Foods, gruppo proprietario di Findus e holding europea nel settore dei surgelati, ha pubblicato il suo Report di sostenibilità 2024, fornendo aggiornamenti sui progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati per il periodo gennaio-dicembre 2024. La strategia di sostenibilità dell'azienda, denominata “Appetite for a Better World”, si basa su tre pilastri: approvvigionamento migliore, migli...
lml - 53331
