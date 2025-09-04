Do you want to access to this and other private contents?
21 invest si espande negli integratori alimentari
Omega Pharma rileva Cieffe per creare il polo italiano della nutraceutica
Omega Pharma, sotto la guida del gruppo di investimento europeo 21 Invest, fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia, Francia, Spagna e Polonia, annuncia di aver raggiunto un accordo, insieme a Omega pharma, per l’acquisizione da Azimut Libera Impresa SGR e dalla famiglia imprenditrice, di Cieffe Derma, azienda specializzata nello sviluppo e commercializzazione di dermocosmetici e...
EFA News - European Food Agency
