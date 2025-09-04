21 invest si espande negli integratori alimentari

Omega Pharma, sotto la guida del gruppo di investimento europeo 21 Invest, fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia, Francia, Spagna e Polonia, annuncia di aver raggiunto un accordo, insieme a Omega pharma, per l’acquisizione da Azimut Libera Impresa SGR e dalla famiglia imprenditrice, di Cieffe Derma, azienda specializzata nello sviluppo e commercializzazione di dermocosmetici e...