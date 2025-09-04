It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

21 invest si espande negli integratori alimentari

Omega Pharma rileva Cieffe per creare il polo italiano della nutraceutica

Omega Pharma, sotto la guida del gruppo di investimento europeo 21 Invest, fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia, Francia, Spagna e Polonia, annuncia di aver raggiunto un accordo, insieme a Omega pharma, per l’acquisizione da Azimut Libera Impresa SGR e dalla famiglia imprenditrice, di Cieffe Derma, azienda specializzata nello sviluppo e commercializzazione di dermocosmetici e...

Fc - 53333

EFA News - European Food Agency
