Il fondo Ardian punta sui grandi elettrodomestici
Trattative per vendere Magimix a Lavafields per concentrarsi sul brand Robot-Coupe
Il fondo Ardian, società di private equity leader a livello mondiale, e il suo partner Hameur Group annunciano di aver avviato trattative esclusive per la vendita di Magimix a Lavafields Group, "per un corrispettivo non rivelato". Creata nel 1971, Magimix si concentra su piccoli elettrodomestici da cucina di alta qualità per uso domestico. Questo marchio iconico è leader nel settore delle apparecchiature per...
Fc - 53335
EFA News - European Food Agency
