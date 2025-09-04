It does not receive public funding
Il fondo Ardian punta sui grandi elettrodomestici

Trattative per vendere Magimix a Lavafields per concentrarsi sul brand Robot-Coupe

Il fondo Ardian, società di private equity leader a livello mondiale, e il suo partner Hameur Group annunciano di aver avviato trattative esclusive per la vendita di Magimix a Lavafields Group, "per un corrispettivo non rivelato". Creata nel 1971, Magimix si concentra su piccoli elettrodomestici da cucina di alta qualità per uso domestico. Questo marchio iconico è leader nel settore delle apparecchiature per...

