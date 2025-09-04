It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

L'Ue investe 2,2 milioni di euro nel plant based

Prende forma il progetto Isaap per incoraggiare la crescita e l'adozione di alimenti a base vegetale in Europa

Mentre tutti (o quasi) sono indaffarati a capire come finirà la questione dell'accordo Mercosur, ecco che spunta fuori l'interesse dell'Ue per il plant based. L'Unione europea, infatti, ha deciso di investire 2,2 milioni di euro in un progetto "per incoraggiare la crescita e l'adozione di alimenti a base vegetale in Europa".Il progetto si chiama Isaap, ossia Innovative strategies to accelerate adoption...

Fc - 53337

EFA News - European Food Agency
Similar