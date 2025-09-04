L'Ue investe 2,2 milioni di euro nel plant based

Mentre tutti (o quasi) sono indaffarati a capire come finirà la questione dell'accordo Mercosur, ecco che spunta fuori l'interesse dell'Ue per il plant based. L'Unione europea, infatti, ha deciso di investire 2,2 milioni di euro in un progetto "per incoraggiare la crescita e l'adozione di alimenti a base vegetale in Europa".Il progetto si chiama Isaap, ossia Innovative strategies to accelerate adoption...