Mangimi: First Dutch assume controllo di Cefetra

Acquisizione approvata da Commissione UE ai sensi delle norme sulla concorrenza

La Commissione Europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Cefetra Group B.V. da parte di First Dutch Group B.V., entrambe con sede nei Paesi Bassi. L'operazione riguarda principalmente il commercio di ingredienti agricoli destinati all'alimentazione animale.Secondo quanto concluso dalla Commissione, l'operazione notificata non desta...

