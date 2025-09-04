Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Mangimi: First Dutch assume controllo di Cefetra
Acquisizione approvata da Commissione UE ai sensi delle norme sulla concorrenza
La Commissione Europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Cefetra Group B.V. da parte di First Dutch Group B.V., entrambe con sede nei Paesi Bassi. L'operazione riguarda principalmente il commercio di ingredienti agricoli destinati all'alimentazione animale.Secondo quanto concluso dalla Commissione, l'operazione notificata non desta...
lml - 53342
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency