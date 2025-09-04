Candidatura Unesco Cucina italiana: Al Bano e Mogol firmano l'inno

La candidatura della Cucina italiana a patrimonio Unesco sarà sostenuta a suon di note. "Vai Italia" è il titolo dell'inno che accompagnerà la candidatura, fino al riconoscimento atteso il prossimo dicembre a Nuova Delhi. Il brano sarà interpretato da Al Bano e porta la firma di Mogol per le parole e di Oscar Prudente per la musica. Nell'esecuzione, il cantante pugliese sarà affiancato da cinquanta bambini dei cori di Caivano e dell'Antoniano.

L'iniziativa musicale è promossa dal ministero della Cultura (che ne ha dato l'annuncio sulla sua pagina Facebook) e dal ministero dell'Agricoltura, in collaborazione con l’Antoniano di Bologna. “Vai Italia” sarà presentato da Mara Venier, domenica 21 settembre, nel corso della prima puntata di “Domenica In”. In quello stesso giorno, riferisce la pagina social del ministero della Cultura, si festeggerà in tutta Italia il "Pranzo della Domenica", con tavolate nelle principali piazze a sostegno internazionale della candidatura.