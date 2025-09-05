Despar Nord investe a Ferrara

Si è festeggiato questa mattina a Ferrara per il rilancio ufficiale del supermercato Eurospar di via Bentivoglio (quartiere Barco), arrivato alla fine di un percorso di ristrutturazione che lo vede completamente rinnovato sia dentro che fuori, con diverse novità e innovazioni che vanno a beneficio non solo dei clienti, ma anche della cittadinanza: più illuminazione, una stazione di ricarica per mezzi elettrici, soluzioni a basso impatto ambientale per una riqualificazione a 360° che è sotto gli occhi di tutti.

Al taglio del nastro erano presenti: l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Francesco Carità, il direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban, il capo area Emilia-Romagna canale Despar ed Eurospar Alessandro Arduini, oltre a una delegazione della società sportiva Despar 4 Torri (il presidente Matteo Bertolini e il segretario e responsabile safeguarding Carmine Iavarone) e alcuni produttori locali in rappresentanza delle eccellenze territoriali che rientrano nelle referenze del punto vendita grazie al progetto Sapori del Territorio, con cui l’azienda dell’abete vuole valorizzare e promuovere le eccellenze produttive locali e microlocali della regione.

Ancora investimenti nel ferrarese insomma, come spiega bene Alessandro Urban, direttore regionale di Despar Nord per l’Emilia-Romagna: “Continuiamo a crescere in Regione con nuove aperture di punti vendita e con rinnovamento di quelli esistenti. E proprio qui in provincia di Ferrara abbiamo recentemente rivisto e modernizzato il nostro negozio di Porto Garibaldi. I nostri imprenditori affiliati stanno crescendo e portando la loro qualità ai lidi e in città e quindi siamo orgogliosi di aver totalmente rinnovato, con un importante investimento il nostro storico negozio Eurospar di via Bentivoglio dimostrando quanto ci stia a cuore il quartiere Barco e la sua popolazione. Con le nostre insegne Despar, Eurospar ed Interspar – sia con i nostri negozi in gestione diretta sia con la rete di punti di vendita in affiliazione vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per la spesa quotidiana dei ferraresi”.

“Gli interventi di riqualificazione del punto vendita di via Bentivoglio puntano a offrire ai nostri clienti un’esperienza di acquisto sempre più completa, intuitiva e piacevole grazie a un negozio completamente rinnovato sia negli spazi che nel format. Tra le principali novità spiccano i banchi serviti della carne e il nuovo corner dedicato a pizza e focacce prodotte da noi", ha dichiarato Alessandro Arduini, Capo Area Vendite di Despar Nord per l’Emilia-Romagna. "Uno degli elementi caratterizzanti è la valorizzazione dei prodotti locali e microlocali, da sempre al centro della ricerca e della qualità che offriamo ai nostri clienti. Questi interventi sono la concreta testimonianza della volontà di Despar Nord di investire sulla propria rete vendita sia in un’ottica di sviluppo di nuovi negozi che di riqualificazione di quelli esistenti, per mettere sempre di più al centro le esigenze dei clienti con un’attenzione particolare all’eccellenza del servizio, alla qualità e alla convenienza. Siamo particolarmente soddisfatti del punto ricarica per biciclette e monopattini elettrici che, all’esterno del supermercato, prende il posto del chiosco dei giornali in disuso da tempo, mentre il nuovo servizio edicola è ora disponibile all’interno del negozio”.

Il punto vendita di Ferrara via Bentivoglio si presenta al pubblico in una veste nuova sia nel layout che nelle strutture interne, puntando al miglioramento dell’esperienza di acquisto, a un’attenzione crescente all’offerta e alla qualità del servizio per i clienti, grazie alla presenza di mondi merceologici indicati con grafiche più accattivanti e immediate, l’inserimento di monitor e una comunicazione interattiva per rendere maggiormente visibile la proposta commerciale delle promozioni. Tra le novità presenti nel punto vendita, spiccano in particolare il banco servito della macelleria con preparazioni realizzate in loco e il corner pizzeria con pizze e focacce prodotte direttamente nel punto vendita.

Un focus particolare è poi riservato alla promozione dei prodotti del territorio, attraverso la creazione di spazi ad hoc dedicati al marchio “Sapori del Territorio” con cui l’azienda intende promuovere le filiere locali e far conoscere i molti produttori dell’area ferrarese. A questo si affianca la valorizzazione di prodotti micro-locali con i quali l’azienda vuole portare nei punti vendita anche quelle piccole realtà che non potrebbero altrimenti trovare spazio nel canale della Gdo. A scaffale si potranno trovare ad esempio: “La Piadina Lab” di Ostellato, “Mariotti Vini” delle Sabbie di Argenta, “Panificio Pronto Forno” di Quartesana, “Manifattura I Marinati” di Comacchio.

Il punto vendita di via Bentivoglio a Ferrara è stato ristrutturato con uno sguardo particolare alla sostenibilità e al risparmio energetico: gli spazi infatti sono stati realizzati utilizzando soluzioni a basso impatto ambientale con tecnologie di ultima generazione, banchi frigo con chiusura a porta per ridurre lo spreco energetico, l’utilizzo di illuminazione con led a basso consumo, un impianto di climatizzazione in pompa di calore, oltre alla scelta di installare un sistema di recupero del calore prodotto dall’impianto frigo alimentare per la produzione dell’acqua sanitaria.

L’area esterna alla quale si accede dalla viabilità principale (Via Bentivoglio) è attrezzata a parcheggio con la viabilità e stalli auto in asfalto (80 posti auto). Sono presenti 4 colonnine per la ricarica delle bici elettriche e monopattini. L’illuminazione esterna è realizzata con corpi a led ad alta efficienza. L’edificio è una struttura prefabbricata del 2004 completamente restaurata e modernizzata con l’inserimento di strutture metalliche retroilluminate. Il nuovo Eurospar conta 25 collaboratori, con uno staff composto da colleghe e colleghi della provincia di Ferrara.