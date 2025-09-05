Recensioni online. Santanché: "Allargare ddl anche a ristorazione"

"Il turismo gode di ottima salute e siamo la prima nazione in Europa per tasso di saturazione delle strutture ricettive in questa estate. Quindi stiamo andando bene, di questo ringrazio tutti i lavoratori, tutti gli imprenditori che sono orgogliosa del lavoro che stanno facendo". A dichiararlo è il ministro del Turismo Daniela Santanché, in un videomessaggio sui suoi canali sociali.

Il ministro ha accennato anche al codice di condotta sulle recensioni online, su cui si è recentemente la Commissione Europea "si è espressa molto bene", tuttavia, "noi dobbiamo fare di più", ha puntualizzato Santanché, accennando al disegno di legge con cui si intende "allargare anche al settore della ristorazione, perché anche in quel mondo le recensioni sono assolutamente importanti".