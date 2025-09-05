Ismea partecipa a Risò per discutere sulla gestione del rischio

Ismea parteciperà a RISÒ-Festival internazionale del Riso, in programma a Vercelli dal 12 al 14 settembre 2025. Oltre alla presenza con un proprio desk all'interno del padiglione riservato alle Istituzioni, Ismea organizzerà un incontro dal titolo: “Strumenti e prospettive per la prevenzione e la gestione dei rischi nella filiera del riso”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 12 settembre, alle ore 12:30, presso l’Area espositiva del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Durante l’incontro verranno presentate le principali tendenze della campagna assicurativa e le novità introdotte dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), con un focus specifico sulla filiera risicola, unica in Italia a vantare una produzione quasi interamente assicurata.