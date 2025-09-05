Do you want to access to this and other private contents?
"Terre attrattive": convegno a tutto campo su innovazione turistica nei territori rurali
Appuntamento dall’11 al 13 settembre a Palazzo d’Avalos a Vasto per tre giorni di incontri e workshop
Appuntamento dall’11 al 13 settembre a Palazzo d’Avalos a Vasto per tre giorni di incontri, laboratori ed esperienze, con una conferenza nazionale dedicata alla costruzione di nuove destinazioni di valore. Ecco Terre attrattive, evento dedicato all’innovazione turistica nei territori rurali. Con la presenza e i contributi di policy maker, esperti del settore e rappresentanti delle principali reti...
lml - 53388
EFA News - European Food Agency
