It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

"Terre attrattive": convegno a tutto campo su innovazione turistica nei territori rurali

Appuntamento dall’11 al 13 settembre a Palazzo d’Avalos a Vasto per tre giorni di incontri e workshop

Appuntamento dall’11 al 13 settembre a Palazzo d’Avalos a Vasto per tre giorni di incontri, laboratori ed esperienze, con una conferenza nazionale dedicata alla costruzione di nuove destinazioni di valore. Ecco Terre attrattive, evento dedicato all’innovazione turistica nei territori rurali. Con la presenza e i contributi di policy maker, esperti del settore e rappresentanti delle principali reti...

lml - 53388

EFA News - European Food Agency
Similar