Investindustrial punta al settore degli accessi industriali
Acquisite gruppo Dea e El.Mo, specializzate nei sistemi antintrusione anche per supermercati e ipermercati
Advanced Control Solutions, controllata di Investindustrial Growth III Holdings S.à r.l., ha siglato un accordo per l'acquisizione di DEA System S.p.a. e DEA HT S.r.l., ossia il Gruppo DEA, e di EL.MO. Security Holding IT S.r.l.. Si tratta di due società italiane attive nella produzione e nello sviluppo di soluzioni per l'automazione degli accessi, il controllo e la sorveglianza. L'investimento di...
EFA News - European Food Agency
