Pietro Coricelli: si rinnova l'appuntamento con la "pedalata di solidarietà"

Quest'anno il sostegno è andato a Aglaia Spoleto Odv, associazione dedita all'assistenza palliativa.

Una pedalata che unisce sport, comunità e solidarietà. Con questo spirito, quaranta dipendenti e collaboratori di Pietro Coricelli hanno partecipato ieri alla “Pietro Coricelli Charity Ride”, l’iniziativa benefica dell’azienda olearia spoletina giunta alla sua terza edizione, che quest’anno ha scelto di sostenere Aglaia Spoleto Odv, associazione che da oltre trent’anni si dedica all’assistenza palliativa, offrendo sostegno concreto e umano a malati e famiglie. L’evento si è svolto nell’ambito de La SpoletoNorcia in Mtb, la più grande manifestazione ciclistica del Centro Italia, di cui Pietro Coricelli è Title Sponsor per il quarto anno consecutivo. Migliaia di appassionati hanno percorso l’antico tracciato ferroviario che collegava Spoleto a Norcia, tra borghi e paesaggi unici nel cuore verde dell’Umbria.

Oltre a coprire i costi di iscrizione per i dipendenti e collaboratori, l’azienda ha scelto di donare un 1€ per ogni kilometro pedalato dai propri collaboratori destinando l’intero ricavato ad Aglaia Spoleto Odv. I partecipanti hanno potuto scegliere tra 4 percorsi diversi, trasformando cosi un’esperienza sportiva in un gesto concreto di solidarietà.

“Ogni anno la nostra pedalata charity rappresenta un momento di condivisione che unisce colleghi, familiari e amici sotto il segno della solidarietà", dichiara Chiara Coricelli, amministratore delegato della Pietro Coricelli S.p.A. "Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi di poter sostenere Aglaia, una realtà che da oltre trent’anni offre conforto e assistenza a chi affronta una fase tanto delicata della vita. Il nostro impegno vuole essere un segno tangibile di vicinanza a chi ha più bisogno e un invito a continuare a fare squadra anche fuori dall’azienda, per il bene della comunità”.

“Siamo profondamente grati a Chiara Coricelli, amministratore delegato della Pietro Coricelli S.p.A., e a tutti i dipendenti dell’azienda per questo gesto di grande sensibilità. Grazie a iniziative come questa possiamo continuare, ogni giorno, ad accompagnare le persone e le famiglie nei momenti più difficili, offrendo non solo cure, ma anche vicinanza e umanità”, dichiara Massimo Recchi, Presidente di Aglaia Spoleto Odv. “Il sapere che il nostro impegno incontra il cuore di un’intera comunità ci dà forza e motivazione. E chissà, magari un giorno riusciremo davvero a raggiungere i pazienti in bicicletta: sarebbe un modo bellissimo per unire salute, ambiente e solidarietà.”



