Commodities, i prezzi arretrano
Ribasso per il frumento (-2), invariato il mais (-0,1%), soia in difficoltà (-2,1%)
Quella appena trascorsa è stata una settimana difficile per le commodities. Secondo l'Ufficio Studi di Teleborsa si è assistito a un ribasso scomposto per il frumento, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,03%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del derivato sul grano restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, l...
