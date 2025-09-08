Do you want to access to this and other private contents?
Eccellenze italiane: tre Dop alla conquista dell'Europa
Prosciutto San Daniele, Mozzarella Bufala e Ricotta di Bufala Campana in tour in 4 Paesi
Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, il Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop e il Consorzio del Prosciutto di San Daniele Dop uniscono forze e risorse e lanciano la Campagna d’Europa, alla conquista di nuovi consumatori nel vecchio continente. L’obiettivo è di promuovere e diffondere lo stile di vita italiano, anzi la “Dolce vita”, come recita il claim sc...
