Risò: si rinnova appuntamento con filiera e produttori

La capitale italiana del riso torna ad ospitare l'evento interamente dedicato al cereale bianco. L'appuntamento a Vercelli per la nuova edizione di Risò, il festival internazionale della risicoltura, è dal 12 al 14 settembre. L'area espositiva comprende 13mila mq allestiti in Piazza Antico Ospedale.

Il Padiglione Filiera accoglierà le principali associazioni di categoria della filiera risicola, mentre il Padiglione Produttori è riservato alle imprese dedite alla produzione e commercializzazione di riso e derivati. L'evento prevede percorsi sensoriali, degustazioni, talk e tour guidati tematici.

Tra i convegni, si segnala “Riso: una filiera che nutre il pianeta”, organizzato da Coldiretti Piemonte, in programma sabato 13 settembre 2025 alle ore 10:00 presso il Teatro Civico di Vercelli. L’iniziativa sarà l’occasione per affrontare le grandi sfide di un comparto strategico per l’Italia, tra concorrenza sleale, dinamiche di mercato e ruolo dell’alimentazione, in un contesto segnato dall’aumento delle importazioni da Paesi asiatici a dazio zero che mettono a rischio la leadership europea della risicoltura nazionale.

Ad aprire i lavori il presidente di Coldiretti Vercelli e Biella Roberto Guerrini, il sindaco di Vercelli Roberto Scheda, il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Tra gli altri interventi, si segnalano quelli del presidente Agenzia Ice Matteo Zoppas, del direttore generale di Ente Risi Roberto Magnaghi, della nutrizionista Evelina Flachi del presidente Associazione Industrie Risiere Italiane Mario Francese, e del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini. È prevista la presenza del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.