Spoon Brands entra nel capitale di Rossopomodoro per accelerarne la crescita

Accordo tra la basket company del food retail e lo storico brand della pizza napoletana nel mondo

Una partnership strategica e di capitale per il rafforzamento di uno dei marchi di pizza più amati: Spoon Brands, la dinamica basket company di Spoon Holding specializzata nel food retail, annuncia l'acquisizione del 45% delle quote di Rossopomodoro. L'obiettivo è imprimere un'accelerazione allo sviluppo della storica catena, che dal 1998 è ambasciatrice dell'autentica pizza napoletana con oltre 10...

lml - 53414

