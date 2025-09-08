Do you want to access to this and other private contents?
Spoon Brands entra nel capitale di Rossopomodoro per accelerarne la crescita
Accordo tra la basket company del food retail e lo storico brand della pizza napoletana nel mondo
Una partnership strategica e di capitale per il rafforzamento di uno dei marchi di pizza più amati: Spoon Brands, la dinamica basket company di Spoon Holding specializzata nel food retail, annuncia l'acquisizione del 45% delle quote di Rossopomodoro. L'obiettivo è imprimere un'accelerazione allo sviluppo della storica catena, che dal 1998 è ambasciatrice dell'autentica pizza napoletana con oltre 10...
EFA News - European Food Agency
