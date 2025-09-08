Spoon Brands entra nel capitale di Rossopomodoro per accelerarne la crescita

Una partnership strategica e di capitale per il rafforzamento di uno dei marchi di pizza più amati: Spoon Brands, la dinamica basket company di Spoon Holding specializzata nel food retail, annuncia l'acquisizione del 45% delle quote di Rossopomodoro. L'obiettivo è imprimere un'accelerazione allo sviluppo della storica catena, che dal 1998 è ambasciatrice dell'autentica pizza napoletana con oltre 10...