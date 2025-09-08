Do you want to access to this and other private contents?
Agea, erogati oltre 42 milioni
Continuano le procedure di sostegno al settore primario nazionale
Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha comunicato oggi di avere erogato un importo pari a 42.318.853,17 euro "continuando con ritmi decisamente serrati la sistematizzazione delle procedure amministrative di sostegno al settore primario nazionale".L’importo è relativo a:2.919.058,61 euro a valere sullo Sviluppo Rurale SIGC Programmazione 2023-2027 per la campagna 2023: le domande pagate sono...
Fc - 53427
EFA News - European Food Agency
