Agea, erogati oltre 42 milioni

Continuano le procedure di sostegno al settore primario nazionale

Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha comunicato oggi di avere erogato un importo pari a 42.318.853,17 euro "continuando con ritmi decisamente serrati la sistematizzazione delle procedure amministrative di sostegno al settore primario nazionale".L’importo è relativo a:2.919.058,61 euro a valere sullo Sviluppo Rurale SIGC Programmazione 2023-2027 per la campagna 2023: le domande pagate sono...

