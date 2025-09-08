Per mantenere l’eccellenza del nostro agroalimentare sui mercati globali, la parola chiave è innovazione. Gli imprenditori che, a vario titolo, lavorano su food, wine e beverage sono chiamati ad integrare i saperi tradizionali con cui realizzano prodotti di straordinaria qualità con le competenze delle nuove tecnologie, in grado di rendere le produzioni più competitive e sostenibili e di facilitare l’accesso ai consumatori.

Di questi temi e di molti altri si parlerà nel convegno “Innovazione e competenze: nuove traiettorie di sviluppo del settore agroalimentare”, in programma a Roma, mercoledì 10 settembre, dalle 10.00, presso la sede centrale del Crea, in via della Navicella 2/4. Nel corso dell’evento, patrocinato dal Conaf (che ha previsto crediti formativi per i suoi iscritti), sarà presentato il nuovo Master di I livello in Food, Wine & Beverage sviluppato dall’Università della Tuscia, in collaborazione con Crea, Regione Lazio e Arsial.

Di seguito il programma di interventi e relazioni:

"Innovazione sistemica e ricerca applicata per la resilienza e la competitività del sistema agroalimentare", a cura di Andrea Rocchi, presidente Crea.

"Competenze strategiche e nuove professionalità per la gestione tecnico-economica delle filiere agroalimentari", a cura di Mauro Uniformi, presidente Conaf (Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali).

"Tradizione e innovazione per la competitività della filiera vitivinicola nel mercato globale", a cura di Riccardo Velasco, direttore Crea Viticoltura ed Enologia.

"Formare le competenze del futuro per l’innovazione del settore agroalimentare", a cura di Danilo Monarca, professore ordinario Università degli Studi della Tuscia - Viterbo.

"Strumenti e opportunità per la crescita competitiva degli imprenditori agricoli", a cura di Massimiliano Raffa, presidente Arsial.

Le conclusioni sono affidate a Giancarlo Righini, assessore a Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio.

Alle 11:30 è in programma un'esperienza sensoriale con i vini del territorio, a cura di Paolo Pietromarchi e Federica Bonello, Crea Viticoltura ed Enologia.

Modera l'incontro Cristina Giannetti, capo ufficio stampa Crea.