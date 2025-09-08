Mance. Fipe: "Strumento per riconoscere qualità e impegno"

“Le mance sono lo strumento migliore che i clienti hanno per premiare l’impegno e la passione di chi fa dell’ospitalità la propria ragione di vita. Contribuiscono, inoltre, a rafforzare il reddito dei lavoratori dei pubblici esercizi: un riconoscimento del valore e della professionalità di questi ultimi, che aiuta ad accrescere la qualità del servizio e a rendere più attrattivo il comparto". Questo il commento di Fipe-Confcommercio, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in merito al tema delle mance, discusso in questi giorni sugli organi di stampa.

"Per questo motivo, è importante incentivarle utilizzando gli strumenti a disposizione dei ristoratori, come la possibilità, prevista già dalla legge di bilancio del 2023, di pagarle direttamente tramite carta di credito usufruendo di un regime agevolato di tassazione al 5%”, si legge nella nota di Fipe.

“Grazie alla nuova normativa il numero di clienti che lascia le mance in modalità digitale è cresciuto sensibilmente, ma molto resta da fare e, per questo, la Federazione sollecita il sistema bancario affinché i sistemi Pos, non ancora adeguati alla normativa, prevedano questa funzionalità. Allo stesso tempo la Federazione sostiene l’importanza di informare i clienti dell’esistenza di questa opportunità, ad esempio inserendolo all’interno del menù”, conclude la Fipe.



