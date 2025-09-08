Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Anicav: export 2024 vale 400 mln euro (+3% valore, +1,6% volume)
Regno Unito secondo mercato di destinazione a livello globale dopo quello italiano
Anicav, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, nell’ambito del progetto “Red Gold From Europe: Exellence In Eu Preserved Tomatoes - Eu Red Gold UK”, cofinanziato dall’Unione Europea e finalizzato alla valorizzazione e alla promozione delle conserve di pomodoro made in Italy, parteciperà alla prossima edizione della Speciality & Fine Food Fair in programma a Londra dal 9 al...
lml - 53431
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency