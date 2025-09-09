Centrale del Latte d'Italia: fatturato sale a 171,8 mln euro nel I° semestre
In calo Ebitda, risultato operativo netto e utile netto. Posizione finanziaria netta sostanzialmente stabile
Il Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte d’Italia S.p.A., player italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, ha approvato i risultati al 30 giugno 2025. La società registra un fatturato di 171,8 milioni di euro nel primo semestre 2025, rispetto ai 165,7 milioni di euro al 30 giugno 2024, con un incremento del 3,7%.
L’Ebitda del primo semestre si attesta a 15,2 milioni di euro, contro i 16 milioni di euro al 30 giugno 2024 e con un Ebitda margin del 8,8%, in diminuzione rispetto al 9,6% riportato nel primo semestre 2024. Il risultato operativo netto (Ebit) al 30 giugno 2025 risulta pari a 6,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 8,3 milioni di euro al 30 giugno 2024.
Per effetto di queste rilevanti performance la società registra nel primo semestre 2025 un utile netto dopo le imposte pari a 4,6 milioni di euro, contro i 4,8 milioni di euro al 30 giugno 2024.La posizione finanziaria netta rimane sostanzialmente in linea, passando da -38,03 milioni di euro del 31 dicembre 2024 a -38,1 milioni di euro del 30 giugno 2025.
