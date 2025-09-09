It does not receive public funding
Teca annuncia il suo ingresso in Pane Forno Italiano

Il family office della famiglia veneta Toffano Pagnan torna ad investire nel settore food

Teca, family office della famiglia veneta Toffano Pagnan, torna a investire nel settore food annunciando il proprio ingresso nel capitale di Pane Forno Italiano, azienda specializzata nella produzione di pane surgelato destinato ai canali Gdo, Horeca e Industria. L’operazione è stata realizzata tramite il neocostituito veicolo societario Tecagrain Srl.Pane Forno Italiano, fondata nel 2008 a Isola Vi...

