Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Teca annuncia il suo ingresso in Pane Forno Italiano
Il family office della famiglia veneta Toffano Pagnan torna ad investire nel settore food
Teca, family office della famiglia veneta Toffano Pagnan, torna a investire nel settore food annunciando il proprio ingresso nel capitale di Pane Forno Italiano, azienda specializzata nella produzione di pane surgelato destinato ai canali Gdo, Horeca e Industria. L’operazione è stata realizzata tramite il neocostituito veicolo societario Tecagrain Srl.Pane Forno Italiano, fondata nel 2008 a Isola Vi...
lml - 53437
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency