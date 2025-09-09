Jp Morgan alza target price su Intesa Sanpaolo

Gli analisti di JP Morgan ha alzato il target price su una serie di banche europee, italiane comprese. Per quanto riguarda il nostro Paese, il giudizio al rialzo ha toccato Intesa Sanpaolo con target price a 6,50 euro per azione dai precedenti 6 euro (raccomandazione Overweight).

Giudizio al rialzo anche per UniCredit, con un target price portato a 80 euro per azione dai precedenti 70 euro (raccomandazione Overweight) e Banco BPM a 12 euro per azione dai precedenti 10,8 euro.

Le banche italiane sono in buona compagnia visto che altri colossi europei hanno visto, per esempio, un target price abbassato su BNP Paribas (90 da 94 euro, Neutral), un target price alzato, invece, su HSBC (940 pence da 870, Neutral), su ING (25 da 22,60, Overweight), su Santander (8,80 da 7,50 euro, Neutral) e su UBS (38 da 37 CHF, Overweight).