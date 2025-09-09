Top Manager Reputation: avanza Denis Amadori

Giovanni Ferrero, Latini (Coop), Travaglia (Nestlé) e Guido Barilla ancora nella Top Ten.

In vetta alla classifica troviamo ancora Pier Silvio Berlusconi (Mediaset), seguito da Claudio Descalzi (Eni) e Carlo Messina (Intesa Sanpaolo). La graduatoria aggiornata della Top Manager Reputation fa registrare conferme e novità. La sottosezione circoscritta ai grandi dirigenti del settore food&retail vede ancora in testa Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè (69,98 punti), seguita da Giovanni Ferrero, amministratore delegato di Ferrero (59.04 pt.) e da Oscar Farinetti, fondatore di Eataly (51.17 pt.).

Dalla quarta alla decima posizione troviamo: Francesco Mutti, amministratore delegato di Mutti (47.64 pt.), Maura Latini, presidente di Coop (46.98 pt.), Giuseppe Lavazza, presidente del Gruppo Lavazza (44.08 pt.), Guido Barilla, presidente del Gruppo Barilla (42.72 pt.), Marco Travaglia, amministratore delegato di Nestlé Italia (39.79 pt.), Marina Caprotti, amministratore delegato di Esselunga (34.56 pt.), Simon Hunt, amministratore delegato di Campari (34.25 pt.), Pierluigi Tosato, amministratore delegato di Massimo Zanetti Beverage Group (33.07 pt.), Denis Amadori, amministratore delegato del Gruppo Amadori (32.70 pt.), Fabrizio Ruggiero, amministratore delegato di Edenred (28.90 pt.).

Nel food&retail, l'ascesa più rilevante è quella di Amadori, che, in termini percentuali, guadagna l'1,88%. 53 anni, ultimogenito di Francesco Amadori, fondatore del gruppo omonimo, dal 2023 Denis Amadori, guida l'azienda di famiglia. Sotto la sua gestione, Amadori ha raggiunto un fatturato di 1,721 miliardi di euro nel 2024 (leggi notizia EFA News).