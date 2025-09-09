Bayer: nuovo revisore dei bilanci annuali

Il Consiglio di Sorveglianza di Bayer AG ha deciso di proporre PricewaterhouseCoopers (PwC) come revisore dei bilanci annuali di Bayer AG e del bilancio consolidato del Gruppo Bayer per l'esercizio 2027, con relativa delibera da sottoporre all'Assemblea Annuale degli Azionisti. La decisione del Consiglio di Sorveglianza si è basata su una raccomandazione del suo Comitato di Revisione.

Per quanto riguarda la revisione dei bilanci annuali di Bayer AG e del bilancio consolidato del Gruppo Bayer per il 2026, il Consiglio di Sorveglianza intende proporre l'attuale revisore dei conti Deloitte GmbH all'Assemblea Annuale degli Azionisti del 2026.

Il cambio di revisore a partire dal 2027 si basa su un obbligo di rotazione previsto dalla legge, poiché Deloitte GmbH avrà raggiunto il periodo massimo di incarico di revisione contabile previsto dalla Fisg, la legge tedesca per il rafforzamento dell'integrità del mercato finanziario, una volta completata la revisione del bilancio 2026. Deloitte è incaricata della revisione contabile del bilancio annuale di Bayer AG e del bilancio consolidato del Gruppo Bayer dall'esercizio 2017.

Prima che il Consiglio di Sorveglianza prendesse la decisione di proporre PwC come revisore, Bayer ha condotto una gara d'appalto in linea con le disposizioni pertinenti del Regolamento UE sulla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico. Il processo di selezione è stato condotto in una fase iniziale per dare al nuovo revisore un lasso di tempo adeguato per cessare i servizi non di revisione, garantendo così una transizione graduale.