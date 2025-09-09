Marche. Blue tongue: bando per imprese colpite nel 2025
Indennizzo sarà concesso agli allevatori solo nei casi di morbilità e/o mortalità conclamati
Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale è stato approvato, sulla base di quanto stabilito dalla Dgr 1365/2025 ed in conformità al regime di aiuto di Stato in "de minimis", il bando per la concessione di contributi a sostegno di imprese zootecniche colpite dalla Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) dal 2025 nell’intero territorio della Regione Marche.
I destinatari del bando sono gli allevatori dell’intero territorio della Regione Marche con allevamenti di ovicaprini e/o bovini e/o camelidi colpiti dalla Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) dal 2025. L’indennizzo verrà concesso agli allevatori solo se i casi di morbilità e/o mortalità da Blue Tongue risulteranno riconosciuti ufficialmente da parte dell’Autorità Competente locale (l’Autorità Sanitaria è l’Ast).
Possono essere indennizzate spese sostenute anche antecedentemente alla domanda del bando purché non antecedenti la data del 1 gennaio 2025. Al momento della concessione dell’indennizzo l’azienda dovrà risultare ancora aperta e con codice di stalla attivo.
La concessione di un contributo una tantum per indennizzo del danno è ritenuto ammissibile per le seguenti voci di spesa:
a) spese sostenute per l’acquisto di vaccini per la Blue Tongue somministrati conformemente alla normativa vigente in tema di farmaco veterinario;
b) spese sostenute per l’acquisto di prodotti repellenti per gli insetti vettori della Blue Tongue;
c) valore di mercato degli animali morti a causa della Blue Tongue;
d) spese per lo smaltimento delle carcasse;
e) eventuali perdite di reddito dovute alla Blue Tongue.
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 30 settembre 2025 fino al giorno martedì 18 novembre 2025.
EFA News - European Food Agency