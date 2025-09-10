Integratori e probiotici. Ourvita fa shopping in Irlanda

Ourvita, gruppo internazionale nello sviluppo e nella produzione di integratori alimentari e di dispositivi medici, cosmetici e probiotici, annuncia l’acquisizione di Hbi Health & Beauty Innovations dal gruppo irlandese Dcc plc. Ourvita è detenuta indirettamente da fondi gestiti da Investindustrial.

Hbi è un'azienda leader nel settore Cdmo, che produce integratori alimentari e cosmetici nei suoi otto stabilimenti all’avanguardia nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Austria. Riconosciuta per il suo impegno nei confronti della qualità, del servizio e dell'innovazione, Hbi soddisfa le esigenze di una clientela trasversale e di lunga data.

L’unione tra Ourvita e Hbi dà vita a una delle Cdmo più grandi e diversificate d'Europa nel mercato della salute e del benessere, con una presenza globale di 15 stabilimenti produttivi in Europa, Stati Uniti e Asia, al servizio di oltre 120 mercati nazionali, generando un fatturato annuo di oltre 650 milioni di euro.

Guidato dall’amministratore delegato Matthias Brommer, il Gruppo sarà in grado di fornire soluzioni complete di prodotto, come gummies, compresse, capsule, polveri solubili e soluzioni liquide per l’integrazione alimentare, probiotici, effervescenti, creme, lozioni e softgels. Con oltre 150 esperti di ricerca e sviluppo focalizzati sulla promozione di formulazioni innovative e nuovi sistemi di somministrazione, il Gruppo continua a mantenere alto il suo impegno verso una maggiore sostenibilità grazie all’utilizzo di energie rinnovabili e al possesso delle principali certificazioni del settore, che sono alla base delle iniziative in essere.

“L'ingresso di Hbi nella famiglia Ourvita segna una tappa fondamentale nella nostra strategia volta a creare il principale Cdmo indipendente europeo nel settore nutraceutico e della bellezza", ha dichiarato Brommer. "Insieme, offriamo ai nostri clienti competenze sempre maggiori, basate su profonda expertise, relazioni solide e innovazione di prodotto. Questa operazione ci consente di posizionarci in prima linea nella crescita del settore e il suo carattere trasformativo ci permette di creare o consolidare legami con clienti e partner”.

Da parte sua, Michael Hughes, amministratore delegato di Hbi, ha commentato: “L’operazione con Ourvita apre nuove opportunità per Hbi e rafforza la nostra capacità di fornire soluzioni innovative, di alta qualità e sostenibili ai clienti di tutto il mondo”.