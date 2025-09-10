Nescafé Dolce Gusto: sistema Neo debutta in Giappone e Corea

Nescafé Dolce Gusto porta per la prima volta in Asia Neo, il suo sistema di caffè di nuova generazione. Giappone e Corea saranno i primi mercati della regione a lanciare questo innovativo sistema di caffè, che combina una tecnologia all'avanguardia con una nuova gamma di capsule in carta compostabili a casa, garantendo gusto e qualità senza compromessi.

Il sistema di caffè Neo, una delle "grandi scommesse" di Nestlé, include la tecnologia proprietaria SmartBrew che combina tre diversi metodi di erogazione. Questo permette ai consumatori di gustare espressi di alta qualità, caffè americani come al bar e caffè filtro, per un totale di sette caffè diversi, il tutto da un'unica macchina, con il semplice tocco di un pulsante. Il sistema riconosce automaticamente la capsula tramite un codice a barre, adattando il metodo di erogazione a ogni caffè selezionato. Inoltre, i consumatori possono connettere la macchina al proprio smartphone, consentendo una preparazione personalizzata del caffè a distanza.

"Il lancio di Nescafé Dolce Gusto Neo in Giappone e Corea rappresenta un'opportunità per espandere la nostra attività, continuando ad attrarre e soddisfare sempre più amanti del caffè. Questo lancio darà nuova linfa al marchio in questi mercati, attirerà gli amanti del caffè e creerà nuove opportunità di crescita", ha dichiarato Nicolas Huillet, Global Head di Nescafé Dolce Gusto.

Nescafé Dolce Gusto è stata pioniera nell'affermazione della categoria dei sistemi per il caffè porzionato in Giappone ed è attualmente leader di mercato in questo segmento. Il sistema Neo sarà il primo a introdurre le cialde compostabili in casa sul mercato giapponese. In Corea, il mercato del caffè porzionato è in crescita e si stima che valga oltre 2 milioni di franchi svizzeri. Il sistema Nescafé Dolce Gusto è posizionato in modo ideale per cogliere la crescente tendenza delle caffetterie a casa in questi due mercati.

Il sistema Nescafé Dolce Gusto Neo è stato lanciato per la prima volta in Brasile nel novembre 2022, seguito da un lancio in Europa, tra cui Francia, Svizzera, Portogallo, Belgio e Paesi Bassi. L'espansione in Giappone e Corea segna il passo successivo per portare questa rivoluzionaria esperienza del caffè ai consumatori di tutto il mondo.