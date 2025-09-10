Unicredit finanzia con 30 milioni Omnia Hotels

UniCredit ha supportato SI.VE. s.p.a (Gruppo Omnia) con la concessione di un finanziamento di 30 milioni di euro, finalizzato al ripristino della liquidità a fronte di investimenti nell’ambito dell’innovazione tecnologica, industriale e digitale.

Il Gruppo Omnia dei fratelli Riccardo e Francesco Lazzarini, evoluzione dell’azienda di famiglia nata più di 40 anni fa, svolge attività diversificate principalmente in due settori: principalmente hotellerie ed energie rinnovabili.

Omnia Hotels vede oggi al suo attivo 9 alberghi nella città di Roma: l’Hotel Donna Laura Palace affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati, il Grand Hotel Fleming immerso nel cuore della Collina Fleming, l’Hotel Imperiale, il Rose Garden Palace e l’Hotel Ludovisi area via Veneto, l’Hotel Shangri La Roma punto di riferimento dell’EUR, l’Hotel Santa Costanza a pochi passi dall’omonimo mausoleo di via Nomentana, il St. Martin a pochi passi da Piazza della Repubblica e l’Aria Palace di prossima apertura di fronte al Teatro dell’Opera.

Il Gruppo Omnia Hotels, annuncia con soddisfazione l’ottenimento del finanziamento da 30 milioni specificando in una nota che esso è volto "a supportare i piani di crescita, sviluppo tecnologico e consolidamento sul mercato nazionale ed internazionale". Il finanziamento, spiega la nota, rappresenta un importante riconoscimento della solidità del progetto imprenditoriale del Gruppo Omnia Hotels ed una leva strategica per accelerare i prossimi step di sviluppo.

“Questo finanziamento rappresenta per noi un momento chiave: ci consente di concretizzare con maggiore forza la nostra visione e affrontare con rinnovato slancio le sfide future" ha dichiarato Riccardo Lazzarini, ceo del Gruppo Omnia Hotels.

"L’operazione -aggiunge Francesco Lazzarini, altro ceo del Gruppo Omnia Hotels- si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le imprese ad alto potenziale di crescita e conferma l’interesse degli investitori nel sostenere progetti orientati alla sostenibilità, al potenziamento dell’organico e attrazione di nuovi talenti, all’ampliamento della presenza commerciale in mercati nazionali ed internazionali ed al miglioramento/potenziamento delle infrastrutture ricettive”.

"Con questo intervento creditizio -sottolinea Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit- ribadiamo la volontà di UniCredit di proporsi come partner di riferimento per le numerose realtà imprenditoriali interessate a intraprendere piani di crescita concreti e sostenibili. Promuovere e accompagnare lo sviluppo sostenibile dei nostri clienti e delle comunità nelle quali operiamo continua ad essere una priorità per UniCredit".