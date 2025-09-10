Pallini celebra il suo 150° anniversario con un francobollo

Poste Italiane comunica l’emissione, da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy, sette francobolli appartenenti alla serie tematica “le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy” dedicati al settore alimentare: Pallini, nel 150° anniversario della fondazione; Nocciolini di Chivasso; Molinari Italia; Fabbri 1905; Oleificio Zucchi; Riso Carnaroli; Fondazione Qualivita, relativi al valore della tariffa B pari a 1,30 euro.

La tiratura è di 200.025 esemplari per tutti i francobolli, ad eccezione del francobollo dedicato a Nocciolini di Chivasso con 200.004 esemplari in fogli quarantacinque esemplari, per Nocciolini di Chivasso ventotto esemplari. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico.

Pallini è rappresentata dal progetto grafico a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A;

Nocciolini di Chivasso, Emanuele Cigliuti.

Nelle vignette, Pallini riproduce un manifesto in stile liberty del primo Novecento, raffigurante un uomo e una donna seduti in una terrazza che degustano il Mistrà, il liquore più iconico dell’azienda Pallini, delimitato, in alto, dal logo del 150° anniversario dello storico marchio italiano (leggi notizia EFA News). Completa il francobollo la legenda “150 Anni Pallini Roma”.