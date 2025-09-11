Do you want to access to this and other private contents?
Eataly sceglie Adyen per le soluzioni di pagamento
La piattaforma tecnologia e il marchio food ampliano la collaborazione ai negozi di Stoccolma e Parigi
Adyen, piattaforma tecnologico finanziaria scelta da molte aziende leader a livello globale, e Eataly, annunciano l’ampliamento della loro collaborazione "per offrire ai clienti europei un’esperienza di pagamento ancora più innovativa, rapida e senza attese". Dopo i risultati positivi ottenuti con la prima integrazione a livello e-commerce nel 2017, Eataly ha scelto Adyen come partner strategico per l...
Fc - 53499
