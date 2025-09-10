Do you want to access to this and other private contents?
Orsero, bene il primo semestre
Ricavi +13,6% a oltre 845 miloni: performance ok per la bu distribuzione (+13,7%)
Il consiglio di amministrazione di Orsero, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha approvato il bilancio del primo semestre 2025 chiuso con ricavi netti pari a 845,2 milioni di euro, in crescita del 13,6% rispetto a 744,1 milioni registrati nel primo semestre 2024. L'adjusted ebitda è pari a 48,4 milioni di euro, co...
Fc - 53500
EFA News - European Food Agency
