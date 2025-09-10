It does not receive public funding
Investindustrial apre in Giappone per espandersi in Asia

La società di private equity punta a presenza diretta nel Paese dove ha interessi nell'agroalimentare

Investindustrial ha annunciato l’apertura della sua prima sede in Giappone, tappa strategica nell’espansione del gruppo in Asia. La holding guidata dal finanziere Andrea Bonomi diventa di fatto la prima società di private equity del mid-market in Sud Europa a stabilire una presenza diretta nel Paese, rafforzando i legami culturali, industriali ed economici tra Italia e Giappone, favorendo la valor...

