Sistemi di pagamento: Adyen e Eataly ampliano la partnership
Nuove soluzioni per gli store europei, con tecnologie che dimezzano le tempistiche
Adyen, piattaforma tecnologico finanziaria scelta da molte aziende leader a livello globale, ed Eataly, realtà unica che si pone da sempre l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza enogastronomica italiana nel mondo, annunciano l’ampliamento della loro collaborazione, per offrire ai clienti europei un’esperienza di pagamento ancora più innovativa, rapida e senza attese.Dopo i risultati positivi ottenuti...
EFA News - European Food Agency
