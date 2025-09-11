Despar: al via la nuova edizione di Scuolafacendo

Despar rinnova anche per l’anno scolastico 2025/2026 l’impegno per la scuola con la nuova edizione di Scuolafacendo, l’iniziativa nazionale a sostegno del mondo dell’istruzione che dà agli istituti scolastici la possibilità di ottenere nuove attrezzature e strumenti utili all’insegnamento.

Dal 15 settembre al 16 novembre 2025, facendo la spesa nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar aderenti in tutta Italia, ogni 15 euro di spesa i clienti riceveranno un “Buono Scuola” che potranno destinare a un istituto del proprio territorio. Entro il 31 gennaio 2026, i clienti potranno consegnare i buoni raccolti direttamente alla scuola che desiderano sostenere oppure caricarli tramite il sito del progetto www.scuolafacendo.com o l’App dedicata.

Le scuole, in base al valore dei buoni ricevuti, potranno scegliere strumenti e materiali didattici da uno speciale catalogo che include oltre 60 articoli che vanno dalla cancelleria a strumenti per l’apprendimento e l’inclusione, fino ad articoli per supportare le attività motorie, l’apprendimento musicale e per arricchire gli ambienti digitali.

Il progetto è rivolto alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, pubbliche e paritarie di tutte le regioni in cui l’insegna è presente, che, per beneficiare della donazione dei clienti Despar, devono registrarsi sul sito dedicato al progetto.

A partire dall’anno scolastico 2025/2026, inoltre, Scuolafacendo si arricchisce di un contest creativo nato dalla sinergia con Le Buone Abitudini, il progetto educativo gratuito di Despar che da oltre 19 anni promuove nelle scuole primarie l’importanza della sana alimentazione e dei corretti stili di vita. Dall’incontro tra i due progetti nasce, infatti, il concorso “Gli Eroi del Buon Cibo” che si propone di stimolare la creatività delle classi partecipanti chiedendo loro un disegno e/o un racconto dove il protagonista sarà un super eroe di loro invenzione che combatte la cattiva alimentazione, aiutando tutti scoprire quanto sia importante avere una dieta sana ed equilibrata.

Il contest è rivolto alle scuole iscritte a Scuolafacendo che potranno caricare gli elaborati delle classi partecipanti entro il 16 novembre 2025. Tutti i plessi partecipanti, che avranno caricato almeno un elaborato valido e che avranno rispettato le condizioni previste dal regolamento, riceveranno in omaggio 100 buoni Scuolafacendo mentre per i 10 plessi vincitori in palio ci sono 3.000 buoni Scuolafacendo che andranno a sommarsi ai buoni già ottenuti dalle scuole. I vincitori saranno selezionati da una giuria composta da esperti di didattica e comunicazione visiva, con valutazioni calibrate sul livello scolastico.Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.scuolafacendo.com nella sezione dedicata al contest.

“Dopo l’ottimo riscontro nell’anno scolastico passato in cui abbiamo coinvolto quasi settemila scuole, donando oltre 13.800 premi, per un valore corrispondente vicino ai 500.000 euro, anche per il 2025/2026 proponiamo l’iniziativa Scuolafacendo con cui, insieme ai nostri clienti, contribuiamo a migliorare la didattica, dando un segnale concreto di attenzione alla crescita delle nuove generazioni e alla costruzione di comunità più forti e consapevoli", dichiara Ombretta Putzu, responsabile Marketing e Comunicazione di Despar Italia.

"A conferma del nostro impegno, abbiamo quest’anno voluto creare una sinergia tra le iniziative Despar dedicate al mondo della scuola, Le Buone Abitudini e Scuolafacendo, lanciando il contest “Gli Eroi del Buon Cibo” con l’obiettivo di valorizzare al meglio i contenuti e le opportunità offerte da entrambi i progetti, stimolando creatività, consapevolezza e partecipazione attiva su un tema fondamentale per la salute e il benessere dei più giovani. Grazie a questi progetti", conclude Putzu, "Despar conferma il proprio ruolo attivo nelle comunità locali, unendo il servizio di prossimità che svolge con i suoi punti vendita con progetti che hanno un impatto reale e positivo: dall’educazione alla sostenibilità, dalla salute alla cultura, il sostegno alle scuole si inserisce nel più ampio impegno dell’insegna per la crescita sociale e la coesione dei territori in cui opera”.