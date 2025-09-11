Olio Evo: boom export (+23%) nel I° quadrimestre

La seconda edizione di Evolio Expo torna a Bari in un momento cruciale per il settore olivicolo italiano: secondo l’ultimo report Ismea, nel 2024, rispetto al 2023, l’export di olio d’oliva ha superato i 3,09 miliardi di euro (+42,6%), con più di 344.000 tonnellate vendute all’estero (+6,8%), mentre il fatturato è di 5,8 miliardi di euro.

Un risultato che conferma la solidità della filiera e il ruolo dell’Italia come secondo esportatore mondiale di olio d’oliva, con una quota pari al 20% del commercio globale. Un traguardo ancora più significativo se si considera che il 2024 è stato un anno complesso sul piano produttivo a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli e della ciclicità naturale della produzione, che hanno portato a una contrazione del raccolto. Nonostante ciò, la filiera – composta da oltre 620 mila aziende agricole e più di 4.240 frantoi attivi – ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento.

Anche il 2025 si è aperto con segnali di vivacità sul fronte commerciale: nei primi quattro mesi dell’anno, le esportazioni italiane di olio d’oliva hanno superato in volume le 129mila tonnellate (+23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), generando un fatturato di oltre 940 milioni di euro, nonostante una flessione dei prezzi internazionali (-9,3%) dovuta alla maggiore disponibilità di prodotto nei Paesi competitor. Inoltre, l’olio extravergine italiano si è distinto per la capacità di mantenere prezzi medi sopra i 9 euro al chilo, rispetto a un mercato globale segnato da una generale flessione dei listini, e per l’alta qualità, elemento riconosciuto da operatori e mercati internazionali. Anche sul mercato interno si osservano segnali incoraggianti: la domanda nella Gdo è in ripresa, trainata proprio dal segmento Evo.

In questo contesto, la seconda edizione di Evolio Expo – in programma dal 29 al 31 gennaio 2026 alla Fiera del Levante di Bari – si presenta come un’occasione strategica per sfruttare le opportunità sui mercati globali. Organizzata da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante, con il sostegno del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, di Pugliapromozione e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, la manifestazione tornerà a essere il punto d’incontro tra produttori, buyer, istituzioni e operatori della filiera.

Elemento centrale della manifestazione è il programma di internazionalizzazione, che porterà a Bari delegazioni di buyer esteri altamente profilati, importatori, distributori e professionisti del settore GDO e Ho.Re.Ca., protagonisti di una fitta agenda di incontri B2B e attività di business matching. L’obiettivo è generare nuove occasioni di export, rafforzare i canali esistenti e posizionare l’olio extravergine italiano come riferimento di qualità, identità e sostenibilità sui mercati globali.