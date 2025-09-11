Commissione UE: 33,7 mln euro a comunità turco-cipriota

La Commissione europea ha adottato il programma di aiuti dell'Unione Europea per il 2025 a favore della comunità turco-cipriota, che stanzia 33,7 milioni di euro per sostenere il suo sviluppo socioeconomico e agevolare il processo di riunificazione di Cipro.

Il programma di aiuti mira a promuovere gli scambi tra le due comunità attraverso la linea verde facilitando l'allineamento dei prodotti turco-ciprioti alle norme dell'UE, ad esempio nei settori lattiero-caseario e agricolo. Il sostegno sarà inoltre destinato alle piccole e medie imprese turco-cipriote, nonché agli imprenditori per aiutarli a crescere e consolidare le loro attività. Un'altra priorità consiste nel migliorare le competenze dei lavoratori, degli insegnanti e dei bambini con bisogni speciali, nonché nel proseguire le borse di studio finanziate dall'UE per i turco-ciprioti negli Stati membri dell'UE.

Il programma 2025 sosterrà anche progetti nei settori dell'efficienza energetica, dell'uso delle energie rinnovabili e della protezione dell'ambiente, compresa la cooperazione bicomunitaria per il ripristino del letto principale del fiume di Nicosia. Infine, per continuare a rafforzare la fiducia tra le comunità turco-cipriota e greco-cipriota, il programma prevede un sostegno costante al comitato per le persone scomparse a Cipro, nonché il restauro del patrimonio culturale di Cipro per promuovere la riconciliazione e il rispetto della diversità culturale e religiosa. Tra il 2006 e oggi l'UE ha stanziato circa 760 milioni di euro per il programma di aiuti.