Commissione UE: approvate nuove Igp mediterranee

La Commissione europea ha approvato le aggiunte di "Κρήτη / Kriti" dalla Grecia e "Quesode Burgos" dalla Spagna al registro delle indicazioni geografiche protette (Igp).

"Κρήτη / Kriti" è un olio extra vergine di oliva ottenuto da olive coltivate in tutta l'isola di Creta. È caratterizzato da una bassa acidità, un colore verde brillante e un ricco aroma fruttato. Queste qualità lo rendono altamente stabile e aromatico, con un profilo aromatico caratteristico radicato nei suoli e nel clima dell'isola.

L'olio d'oliva è prodotto esclusivamente a Creta, dove la coltivazione dell'olivo è stata uno stile di vita per millenni. I suoli calcarei dell'isola, l'abbondante soleggiamento e il clima mediterraneo, combinati con le tradizionali pratiche di coltivazione e macinazione tramandate da generazioni, conferiscono al prodotto il suo carattere unico.

Il "Queso de Burgos" è un formaggio fresco a base di latte vaccino e ovino. È di colore bianco o leggermente giallastro e ha una consistenza morbida. Il formaggio ha un sapore delicato e lattiginoso con un leggero retrogusto di latte di pecora, che varia da molto debole a forte a seconda della varietà.

Tale formaggio è prodotto esclusivamente nella provincia di Burgos, nella Comunità autonoma di Castiglia e León. Le sue qualità sono strettamente legate alle tradizionali pratiche casearie della regione e all'uso di latte di pecora locale, che conferisce al formaggio il suo aroma caratteristico, la consistenza burrosa e la reputazione.