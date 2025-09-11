Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Consorzio Trentingrana partner di Gragnano Città della Pasta 2025
Sinergia tra eccellenze Dop e Igp per valorizzare il Made in Italy agroalimentare
Il Consorzio Trentingrana conferma la propria partecipazione, in qualità di partner, all’edizione 2025 di Gragnano Città della Pasta, in programma dal 12 al 14 settembre. La collaborazione tra il Consorzio Trentingrana e il Consorzio della Pasta di Gragnano Igp nasce da una visione comune: valorizzare la filiera italiana d’eccellenza attraverso una comunicazione integrata tra produttori certificati e terr...
lml - 53544
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency