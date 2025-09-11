Crai: Alessandro Buoso nuovo direttore Sviluppo Operativo Cedi

Crai, storica insegna della distribuzione moderna con oltre 50 anni di storia, nomina Alessandro Buoso come nuovo direttore Sviluppo Operativo Centri di Distribuzione (CeDi).Nell’ottica di costruire un’azienda unica, il suo ingresso segna un punto di svolta per CraiFutura: accelera la trasformazione verso un modello operativo e organizzativo più integrato ed efficiente, che vede Sede e CeDi uniti in un’unica realtà, con al centro la rete dei negozi.

Buoso, nel suo nuovo incarico a diretto riporto del presidente Giangiacomo Ibba, avrà il compito di guidare i progetti di crescita e potenziamento dei Centri di Distribuzione su tutto il territorio nazionale, uniformare i modelli operativi, favorire la collaborazione tra la sede centrale e le diverse strutture territoriali e supportare attivamente i CeDi nello sviluppo di competenze avanzate e nell’adozione di standard condivisi.

Laureato in Economia e Gestione d'Impresa presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, il manager vanta una consolidata esperienza nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. Il suo percorso professionale lo ha visto infatti ricoprire ruoli apicali in importanti realtà come Gruppo Vegè, Coal e Gruppo Vega, acquisendo una conoscenza approfondita delle dinamiche operative e strategiche del panorama retail.