Connessioni rurali: Regione Umbria aderisce a progetto Masaf
L’iniziativa è articolata per promuovere percorsi formativi e opportunità per i giovani
La giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore all’agricoltura Simona Meloni, ha approvato l’adesione al progetto nazionale “Connessioni rurali. Open farms, dal laboratorio al campo”, promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) nell’ambito della Rete nazionale della Pac.
L’iniziativa è articolata per promuovere percorsi formativi e opportunità per i giovani, attraverso attività di condivisione, disseminazione di conoscenze e scambio di buone pratiche in tema di politiche dello sviluppo rurale. Coinvolgerà studenti universitari umbri dei corsi di laurea in Scienze agrarie e settori affini, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università degli Studi di Perugia.
“Con questo atto", ha dichiarato l’assessora Meloni, "l’Umbria rafforza il proprio ruolo nella rete nazionale della Pac, investendo nella formazione dei giovani e nel trasferimento delle conoscenze tra mondo accademico e imprese agricole. È una scelta che guarda al futuro, perché significa valorizzare i nostri territori, favorire l’innovazione e sostenere chi vorrà intraprendere nel settore agricolo con competenze solide e aggiornate”.Le attività previste dal protocollo d’intesa comprendono momenti di formazione in presenza e online, laboratori pratici e mini-camp, oltre a eventi di divulgazione. Saranno coperti dai fondi Feasr – Rete nazionale della Pac 2025 i costi relativi a docenze, vitto, alloggio, trasporto locale, materiali didattici e piattaforme digitali. A carico dell’amministrazione regionale resteranno invece le spese per il trasporto degli studenti da e per le sedi dei mini-camp e le assicurazioni per i partecipanti.
“Il progetto Connessioni rurali", ha aggiunto Meloni, "rappresenta un’occasione importante per coniugare l’apprendimento con il servizio sul campo. I giovani avranno la possibilità di vivere esperienze dirette in azienda, di confrontarsi con le nuove sfide della transizione ecologica e digitale e di acquisire competenze chiave che saranno decisive per il futuro dell’agricoltura e dell’agroalimentare in Umbria”. Con l’adesione al protocollo, la Regione Umbria si inserisce in una rete di collaborazione con le altre Regioni italiane, le università e gli enti di ricerca, contribuendo alla costruzione di un ecosistema di conoscenze e innovazione a livello nazionale ed europeo.
