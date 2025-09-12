Popeyes avanza a Roma

Dopo l’apertura al Maximo Shopping Center, Popeyes – Famous Louisiana Chicken – consolida la propria presenza nella Capitale con una nuova inaugurazione, la prima nel cuore della città, prevista per giovedì 18 settembre alle ore 12.00. Si tratta dell’ottavo ristorante del brand in Italia.

"Con via Nomentana entriamo nel cuore della Capitale, instaurando un rapporto ancora più diretto con i consumatori romani", afferma Davide Gionfriddo, General Manager di Popeyes Italia. «Roma è una città strategica e vogliamo che sempre più persone possano vivere l’autentica esperienza Popeyes".

Situato a pochi passi dalle ambasciate, il locale si sviluppa su una superficie complessiva di 335 metri quadrati distribuiti tra piano terra e piano interrato, con 62 posti a sedere interni e 44 esterni nel dehor. Sarà aperto tutti i giorni, dalle 11.00 alle 23.00 (da domenica a giovedì) e fino alle 24.00 il venerdì e il sabato, con possibilità di consumazione sul posto, take away e delivery tramite Glovo a partire da due settimane dopo l’inaugurazione. I clienti potranno inoltre ordinare in autonomia ai chioschi digitali e usufruire del servizio free refill per le bibite, vivendo un’esperienza immersiva che richiama tutta l’energia e il calore di New Orleans.

Il nuovo ristorante impiegherà oltre 25 persone dedicate alla gestione del locale. Con le aperture in città, Popeyes arriva così a creare più di 80 posti di lavoro a Roma e provincia, confermando l’investimento nella Capitale e il suo ruolo strategico nel piano di sviluppo nazionale. Per soddisfare ogni esigenza, il personale si occuperà di tutte le attività del ristorante, dalla preparazione del pollo, attraverso un processo artigianale, alla vendita.