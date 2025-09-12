Specialty Coffee: il trend conquista gli italiani

Lo Specialty Coffee sta conquistando sempre più spazio anche in Italia, intercettando l’interesse di un pubblico di appassionati e professionisti del gusto. Da fenomeno di nicchia, il segmento ha raggiunto negli ultimi anni un’espansione significativa all’interno del già solido comparto del caffè. Questa evoluzione riflette la crescente necessità di autenticità, consapevolezza e qualità: i consumato...