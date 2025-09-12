Il caffè fa bene al Nasdaq

Il caffè fa bene a Wall Street. Primo giorno oggi di contrattazioni per la new entry del Nasdaq, ossia Black Rock Coffee Bar, che ha iniziato le negoziazioni sul Nasdaq con il simbolo "BRCB". La nuova Ipo del settore beverage ha debuttato col botto raccogliendo 294,1 milioni di dollari nella sua offerta pubblica iniziale. Il prezzo dell'offerta di 14.705.882 azioni ordinarie di classe A era stabilito in 20 dollari per azione.

La catena di caffetterie con sede a Scottsdale, in Arizona, ha venduto circa 14,7 milioni di azioni a 20 dollari, rispetto alla fascia di mercato di 16-18 dollari l'una. L'IPO è stata valutata 956,3 milioni di dollari. Con la quotazione intende porre le basi per un'attenta quotazione dei consumatori all'indomani delle turbolenze tariffarie.J.P. Morgan, Jefferies, Morgan Stanley e Baird sono stati i principali sottoscrittori dell'offerta.. Il gestore patrimoniale Wellington Management aveva manifestato interesse ad acquistare fino a 30 milioni di dollari di azioni nell'offerta di Black Rock Coffee.

L'azienda è il primo ristorante statunitense, o meglio coffe bar, a quotarsi in borsa dopo Cava, nel 2023. Pur avendo registrato una forte crescita negli ultimi trimestri, Black Rock Coffee deve far fronte all'aumento dei costi a causa delle tariffe e dell'inflazione. Fondata nel 2008, Black Rock Coffee è un operatore di proprietà del fondatore di bar drive-thru e vende caffè caldi e freddi e bevande energetiche. Tra i principali azionisti figurano gli affiliati dei co-fondatori e il Cynosure Group, una società di investimenti privati con sede nello Utah. Black Rock Coffee è una delle quattro società, tra cui Gemini (criptovalute, sostenuta dai gemelli Winklevoss) che si quotano in borsa questi giorni, in quella che si preannuncia come la settimana più importante degli ultimi anni per il mercato statunitense delle IPO.

Secondo gli analisti, la quotazione di Black Rock coffee bar e delle altre società sarà una cartina di tornasole del sentimento degli investitori nei confronti delle operazioni incentrate sui consumatori, un settore in fase di rimodellamento tra il cambiamento delle tariffe, l'inflazione persistente e l'evoluzione delle dinamiche del lavoro. Black Rock Coffee Bar ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 2.205.882 azioni ordinarie di Classe A al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.