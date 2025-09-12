Do you want to access to this and other private contents?
Liguria, oltre 220 mila euro per il settore apistico
Approvato il bando per il finanziamento degli interventi a favore del comparto per l’annualità 2025/2026
Regione Liguria ha approvato il bando per il finanziamento degli interventi a favore del settore apistico per l’annualità 2025/2026, nell’ambito del Programma nazionale quinquennale per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).“Un segnale...
Fc - 53585
EFA News - European Food Agency
